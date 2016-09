L’agenda della settimana

Lunedì 5 settembre

Si conclude il vertice del G20 ad Hangzhou, in Cina. È il primo a svolgersi in Cina. Oltre ai capi di stato dei venti paesi più potenti del mondo, tra gli ospiti ci sono il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il premier tailandese Prayut Chan-o-cha. La Cina ha insistito per avere al centro della discussione la cooperazione economica.

Comincia al parlamento britannico la discussione per un secondo referendum sulla Brexit. La petizione in rete ha raccolto più di quattro milioni di firme, anche se è poco probabile che le autorità del Regno Unito decidano di organizzare una nuova consultazione.

Martedì 6 settembre

Vertice dei paesi del sudest asiatico. Il meeting Asean (Associazione delle nazioni del sudest asiatico) si tiene a Vientiane, in Laos, accusato da diverse associazioni di non rispettare i diritti umani. Gli attivisti chiedono ai governi occidentali e alle Nazioni Unite di fare luce sul caso di Sombath Somphone, l’attivita laotiano scomparso nel dicembre 2012 dopo essere stato fermato dalla polizia.

Mercoledì 7 settembre

Cominciano le Paralimpiadi a Rio de Janeiro (fino al 18). Più di quattromila atleti partecipano alle gare nella capitale brasiliana. Il Brasile spera di migliorare il risultato del 2012 a Londra, quando è arrivato settimo nel medagliere. Non potranno invece partecipare i 175 atleti russi che volevano gareggiare da neutrali. Lo ha deciso il comitato paralimpico internazionale.

Giovedì 8 settembre

Elezioni legislative alle Seychelles. Gli abitanti sono chiamati a rinnovare il parlamento. Sono le prime elezioni dalle presidenziali del 2015, quando il presidente uscente James Michel del Partito popolare è stato eletto per un secondo mandato con soli 193 voti in più rispetto al suo rivale, Wavel Ramkalawan.

Comincia il Toronto film festival. La 41ª edizione della manifestazione si terrà nella città canadese fino al 18 settembre. Il festival sarà aperto da The magnificent seven di Antoine Fuqua, un remake dell’omonimo film del 1960 di John Sturges.

Venerdì 9 settembre

Pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita. Migliaia di fedeli riempiranno la Grande moschea, il più importante edificio religioso musulmano del mondo. Il pellegrinaggio è il quinto pilastro dell’islam e ogni fedele deve farlo almeno una volta nella vita, se i suoi mezzi glielo permettono. Il pellegrinaggio si concluderà il 15 settembre.

Sabato 10 settembre

Si conclude il festival del cinema a Venezia. La 73ª edizione si è aperta il 31 agosto con la proiezione di La la land, un musical ambientato a Los Angeles e diretto da Damien Chazelle che è piaciuto alla critica. La sera del10 settembre saranno annunciati i premi.

Domenica 11 settembre

Elezioni legislative anticipate in Croazia. Gli elettori rinnoveranno i 151 seggi del parlamento. Le elezioni sono state organizzate dopo che a giugno è stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del premier Tihomir Orešković e dopo che i conservatori dell’Unione democratica croata (Hdz) non sono riusciti a formare un nuovo governo.