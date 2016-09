Al festival di Venezia è il giorno del documentario su Nick Cave. One more with feeling racconta la lavorazione di Skeleton tree, l’ultimo album del musicista australiano, ed è diretto da Andrew Dominik. Alla Mostra del cinema oggi è prevista anche la proiezione di Piuma, film in concorso dell’italiano Roan Johnson. Fuori concorso ci sarà spazio per Monte, del regista iraniano Amir Naderi.