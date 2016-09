Gli attivisti per la democrazia conquistano dei seggi alle elezioni di Hong Kong. Secondo i risultati provvisori delle elezioni legislative, per la prima volta gli attivisti per la democrazia siederanno nel Consiglio legislativo di Hong Kong, l’ex colonia britannica sotto il controllo di Pechino. Nelle elezioni di domenica sono stati eletti alcuni giovani leader politici come Nathan Law, che hanno partecipato alle proteste del 2014 per la democrazia e l’indipendenza, anche se la maggioranza dei seggi è andata ai filocinesi. L’affluenza è stata record: è andato a votare il 58 per cento dei 3,8 milioni di abitanti.