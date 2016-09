Gli attivisti per la democrazia entrano nel parlamento di Hong Kong

Due anni dopo le grandi manifestazioni per la democrazia del 2014, per la prima volta nel Consiglio legislativo (il parlamento locale) di Hong Kong sono stati eletti dei giovani attivisti che chiedono una rottura radicale con Pechino. Più di 2,2 milioni di persone, cioè il 60 per cento degli elettori – un record – hanno votato fino a tardi nella notte fra domenica e lunedì per un’elezione in cui si presentavano per la prima volta dei candidati, sostenitori dell’indipendenza del piccolo territorio del sudest della Cina.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio sono arrivate in un momento in cui molti abitanti di Hong Kong hanno l’impressione che Pechino voglia rafforzare il controllo sulla città semiautonoma in campo politico, culturale e educativo. Lo spoglio dei voti ha confermato che quattro dei candidati che chiedono una rottura con la Cina hanno ottenuto un seggio al consiglio (un quinto è ancora in ballottaggio). Tutto questo assume un forte valore simbolico, anche se l’assemblea rimarrà controllata dai parlamentari vicini a Pechino.

I volti dell’indipendenza

Tra questi giovani eletti c’è Nathan Law, 23 anni, che nel 2014 era stato una delle figure di spicco del Movimento degli ombrelli, le manifestazioni di massa che avevano paralizzato interi quartieri di Hong Kong.

Il suo movimento, Demosisto, chiede un referendum sull’indipendenza e insiste sul diritto degli abitanti della città a scegliere il loro futuro. “Gli abitanti di Hong Kong vogliono veramente il cambiamento”, ha dichiarato Law durante il conteggio dei voti. “I giovani sono molto inquieti sul loro futuro”, ha aggiunto. Ma nonostante due mesi di blocchi stradali, il Movimento degli ombrelli non era riuscito a ottenere la benché minima concessione da parte della Cina in materia di riforme politiche.