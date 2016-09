Il gorilla di Grauer è a un passo dall’estinzione a causa della caccia illegale. È questa una delle novità della nuova lista rossa dell’Iucn, l’Unione mondiale per la conservazione della natura. Il gorilla di Grauer è in pericolo perché la popolazione è passata da quasi 17mila individui nel 1994 a 3.800 nel 2015. Il panda gigante, invece, grazie alle misure di protezione, è passato dalla condizione di specie in pericolo a quella meno grave di specie vulnerabile.