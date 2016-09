Il gruppo Stato islamico ha rivendicato gli attentati in Siria. Diverse esplosioni hanno colpito obiettivi militari in tutto il paese, in particolare nelle aree controllate dall’esercito di Bashar al Assad. Gli attentati sono stati rivendicati dallo Stato islamico sul sito Amaq. In mattinata ci sono state esplosioni nella città costiera di Tartus, a Homs, nella periferia di Damasco e nella città nordorientale di Al Hasaka. Il governatore della provincia di Homs ha detto che un’autobomba ha colpito un posto di blocco militare a Homs, uccidendo due soldati ferendone altri quattro. In totale i morti sarebbero 48.