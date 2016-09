Il partito di Angela Merkel perde consensi alle elezioni regionali in Germania. I socialisti della Spd vincono con il 30,6 per cento le elezioni regionali nel land tedesco del Meclemburgo-Pomerania, considerato un feudo dei cristiano democratici (Cdu) di Angela Merkel. La Cdu scende al 19 per cento e viene superata dai populisti di Alternative für Deutschland (Afd) al 20,8 per cento.