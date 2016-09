Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama incontra il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 in corso in Cina. Lo ha confermato la Casa Bianca. Stati Uniti e Russia non sono riusciti a trovare un accordo per cercare di fermare i combattimenti in Siria in un incontro tra il segretario di stato degli Stati Uniti John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.