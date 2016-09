La sindaca e l’assessora all’ambiente di Roma davanti alla commissione ecomafie. Virginia Raggi e Paola Muraro si sono presentate il 5 settembre davanti alla commissione di inchiesta della camera sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali. In quest’occasione Muraro ha ammesso di sapere dal 18 luglio di essere indagata per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Lo stesso giorno Raggi ha scelto il nuovo assessore al bilancio della sua giunta: Angelo Raffaele De Dominicis, ex magistrato e procuratore generale della corte dei conti del Lazio. Sostituirà Marcello Minenna, che giovedì si era dimesso insieme alla capo di gabinetto Carla Raineri.