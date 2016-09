Proteste in Brasile in sostegno di Dilma Rousseff. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del paese per manifestare il loro sostegno all’ex presidente, destituita dal senato dopo un processo d’impeachment. A São Paulo cinquantamila persone sono scese in piazza nel settimo giorno di proteste accusando l’attuale presidente Michel Temer di aver organizzato un colpo di stato per destituire Rousseff. A São Paulo la polizia ha usato gas lacrimogeni, idranti e granate stordenti per disperdere i manifestanti, ci sono stati feriti.