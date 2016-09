Barack Obama annulla l’incontro con il presidente filippino, che lo aveva insultato. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto incontrare Rodrigo Duterte in Laos, ma ha annullato l’appuntamento dopo che Duterte ha definito Obama “un figlio di puttana” per aver criticato la sua campagna contro il narcotraffico. Obama è in viaggio di stato in Asia e parteciperà al vertice dei paesi asiatici Asean in Laos.