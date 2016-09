La base del Movimento 5 stelle chiede le dimissioni dell’assessora Paola Muraro a Roma

Gli attivisti del Movimento 5 stelle chiedono le dimissioni dell’assessora Paola Muraro a Roma. Il direttorio dell’M5s ha convocato un vertice nel pomeriggio per decidere come reagire all’ammissione dell’assessora Paola Murato che ha detto di essere indagata per le sue consulenze all’Ama dal 21 aprile e di essere stata al corrente dell’indagine a suo carico da luglio. Gli attivisti del Moviemento hanno chiesto le dimissioni dell’assessora.