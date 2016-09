La base del Movimento 5 stelle chiede le dimissioni dell’assessora Paola Muraro a Roma. Il direttorio dell’M5s ha convocato un vertice per decidere come reagire alle dichiarazioni dell’assessora Paola Muraro, che il 5 settembre ha rivelato di essere indagata per le sue consulenze all’Ama, l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Roma, dal 21 aprile, e di esserne al corrente da luglio. Sul sito di Beppe Grillo gli attivisti del Movimento hanno chiesto le sue dimissioni. Muraro ha fatto sapere di voler essere interrogata dai magistrati.