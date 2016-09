Incendio in un carcere in Etiopia, almeno 23 morti. L’incendio è scoppiato nella prigione di Qilinto, ad Addis Abeba, un carcere di massima sicurezza dove sono stati imprigionati gli oppositori politici e i giornalisti che hanno partecipato alle proteste contro il governo, scoppiate in tutto il paese nell’ultimo anno.