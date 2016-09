Particelle legate ai gas di scarico sono state ritrovate nel cervello umano. Sono state trovate nel cervello di alcuni individui minuscole particelle magnetiche che potrebbero derivare dai gas di scarico delle auto e da altre fonti di inquinamento. Le persone erano vissute in contesti urbani, a Città del Messico e a Manchester. Queste particelle possono essere tossiche per il cervello e avere un ruolo nello sviluppo delle malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer.