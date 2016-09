In Colombia è stata istituita la commissione incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di pace. Il governo di Bogotá e la guerriglia delle Farc hanno formato la commissione di applicazione, monitoraggio e verifica dell’accordo di pace firmato il 24 agosto. È formata da tre rappresentanti per parte. Una cerimonia ufficiale di firma dell’accordo è prevista per il 26 settembre.