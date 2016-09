La rotta artica potrebbe rimanere aperta per mesi. A causa dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci, potrebbe diventare navigabile la rotta polare. Potrebbero aprirsi non solo le rotte che costeggiano la Russia e il Canada, ma anche la rotta centrale. Il cambiamento potrebbe rendere la rotta polare tra Europa e Asia più veloce di quella tradizionale, attraverso Suez. Il vantaggio per il Nordamerica è meno marcato.