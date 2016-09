Uccisi 13 miliziani di Al Qaeda in una serie di raid statunitensi nello Yemen. L’esercito statunitense ha detto di aver ucciso 13 membri di Al Qaeda nella penisola arabica in una serie di raid aerei nello Yemen. I vertici dell’esercito hanno confermato che i tre attacchi aerei sono stati fatti tra il 24 agosto e il 4 settembre a Shabwah, nel centro di Yemen. L’identità delle vittime non è stata resa pubblica.