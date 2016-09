L’Austria chiude alle richieste d’asilo. Il governo austriaco ha approvato un provvedimento d’emergenza che prevede il blocco delle richieste d’asilo e 2.200 soldati schierati al confine. Il decreto avrà una durata di sei mesi ma potrà essere prolungato tre volte, informa Der Standard. Non è ancora chiaro se entrerà in vigore quando sarà raggiunto il tetto delle 37.500 richieste di asilo previsto per il 2016 o prima.