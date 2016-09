La Turchia e gli Stati Uniti potrebbero lanciare un’offensiva su Raqqa, in Siria. Ankara non esclude di partecipare a un’operazione militare al fianco degli Stati Uniti per liberare la città siriana di Raqqa dal controllo del gruppo Stato islamico. Lo annunciano i mezzi d’informazione turchi che citano il presidente Recep Tayyip Erdoğan. A fine agosto la Turchia ha lanciato un’offensiva contro le milizie curde e lo Stato islamico nel nord della Siria.