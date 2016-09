Più di cento persone sono rimaste bloccate in funivia sul versante francese del monte Bianco. Verso le 16 dell’8 settembre le cabine si sono fermate a tremila metri d’altezza per ragioni che non sono state immediatamente accertate. Si è deciso di trasportare a terra i passeggeri in elicottero, con un’operazione di soccorso della durata di diverse ore.