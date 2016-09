Rinviate le elezioni in Palestina. Le autorità palestinesi hanno deciso di rinviare le elezioni municipali previste l’8 ottobre in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Hamas, il partito islamista che governa la Striscia di Gaza, non ha riconosciuto la legittimità della decisione. Fatah, che governa in Cisgiordania, e Hamas non avevano trovato un accordo sulle liste di candidati.