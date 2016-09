Star Trek compie 50 anni. L’8 settembre 1966 andò in onda la prima puntata della serie fantascientifica sulle avventure del capitano Kirk e della nave spaziale Enterprise, che sono proseguite per cinquant’anni. Una delle caratteristiche vincenti di Star Trek è stata la varietà di nazionalità e di etnie nell’equipaggio dell’Enterprise: da questo punto di vista la serie è stata un esperimento di integrazione. Quando, nella puntata del 22 novembre 1968 il tenente Uhura (l’attrice afroamericana Nichelle Nichols) baciò il capitano Kirk (William Shatner), gli spettatori statunitensi assistettero al primo bacio, come si diceva allora, “interrazziale”.