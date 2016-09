È stato sperimentato nei topi un nuovo farmaco contro la malaria. La sostanza blocca un enzima del Plasmodium falciparum, l’organismo che provoca la malattia. A differenza di altri trattamenti, il farmaco agisce in ogni stadio dell’infezione nelle persone. Inoltre, è sufficiente una singola dose per curare gli animali e prevenire la trasmissione. In realtà, i ricercatori hanno scoperto un’intera famiglia di composti chimici che può agire contro l’enzima e stanno selezionando i candidati più promettenti.