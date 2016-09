Tensioni tra Cina e Filippine per il controllo del mar Cinese meridionale. Le Filippine hanno denunciato un piano segreto di Pechino per costruire intorno alla barriera corallina di Scarborough, nel mar Cinese meridionale. L’annuncio è avvenuto mentre in Laos si sta svolgendo l’Asean, il summit dei paesi asiatici a cui partecipa anche il presidente statunitense Barack Obama. I funzionari cinesi hanno negato qualsiasi costruzione. Il presidente Obama ha detto che la decisione della Corte permanente di arbitrato dell’Aia, che non ha concesso nessun diritto a Pechino, deve essere rispettata.