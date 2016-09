Incontro a Roma tra gli investigatori egiziani e quelli italiani sul caso Regeni. L’8 settembre quattro magistrati del Cairo e il procuratore generale Nabil Ahmed Sadek hanno incontrato gli inquirenti italiani per scambiare informazioni sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni. Sono passati quattro mesi dall’ultima visita. Gli italiani aspettano molte risposte, in particolare quelle sul traffico delle celle telefoniche nella zona del Cairo in cui Regeni è stato rapito lo scorso 25 gennaio.