Il film di Emir Kusturica chiude il concorso della Mostra del cinema di Venezia. Il regista serbo ha definito il suo film Na mlijecnom putu (On the milky road) una fiaba moderna. Nel cast Monica Bellucci. Sempre in concorso, Ang Babaeng Humayo (The woman who left) del filippino Lav Diaz, che dura tre ore e quaranta.