La Banca centrale europea lascia i tassi invariati. In una conferenza stampa a Francoforte il presidente della Bce Mario Draghi ha detto che estenderà il piano di acquisti di titoli di stato, il quantitative easing, fino a marzo del 2017 o “oltre se necessario”. Attualmente la Bce acquista titoli di stato per un valore di 80 miliardi di euro al mese. Le previsioni di crescita dell’eurozona sono state riviste al ribasso e i tassi di rifinanziamento marginale restano allo 0,25 per cento.