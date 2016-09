Più di un milione di musulmani attesi alla Mecca per il pellegrinaggio annuale. I visitatori hanno cominciato ad arrivare nella città saudita per partecipare all’hajj, il pellegrinaggio che il devoto musulmano deve compiere una volta nella vita. I riti cominciano il 10 settembre e vanno avanti per cinque giorni. Quest’anno sono attesi più di 1,5 milioni di pellegrini, che saranno controllati da migliaia di telecamere per monitorare i flussi della folla. Per la prima volta ai pellegrini sarà fornito un braccialetto elettronico con i dati personali e medici, da consultare in caso d’emergenza. All’hajj del 2015 sono morte nella calca più di 750 persone, in gran parte iraniani.