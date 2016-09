Nuovo test nucleare in Corea del Nord. Una scossa di magnitudo 5,3 è stata registrata intorno alle 2.30 ora italiana in Corea del Nord. L’evento sismico è stato causato da un esperimento nucleare voluto dal governo di Pyongyang, che ha parlato di “test riuscito” e ha spiegato di aver agito per “contrastare l’ostilità degli Stati Uniti”. Secondo gli esperti, si tratta del test più potente mai compiuto da Pyongyang.