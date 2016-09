Raffaele De Dominicis non sarà l’assessore al bilancio del comune di Roma. L’ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, precisando che l’ex magistrato non soddisfa i requisiti previsti dal Movimento 5 stelle. Continua così la crisi all’interno della giunta romana, che ha portato a un braccio di ferro tra Raggi e i vertici cinquestelle. Nel frattempo fonti vicine al comune citate dall’Ansa riportano che la giunta dirà no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024.