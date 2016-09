Riparata la funivia del Monte Bianco, in salvo i turisti bloccati. La funivia è stata riparata stamattina ed è stata rimessa in moto. Gli ultimi 16 passeggeri, che erano rimasti ancora bloccati nelle cabine sospese a tremila metri sul versante francese del Monte Bianco, non dovranno essere recuperati dagli elicotteri del soccorso alpino, ma scenderanno a valle a bordo delle cabine. Oltre ottanta persone sono state soccorse durante la notte con gli elicotteri.