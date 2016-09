Ucciso il capo del più importante gruppo di jihadisti siriani. Il comandante della più importante coalizione di ribelli e jihadisti in Siria, Abu Omar Saraqeb, è stato ucciso in un raid nel nord di Aleppo. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter del gruppo jihadista Jabhat Fateh al Sham (Fronte per la conquista della Siria), l’ex Fronte al nusra. Intanto a Ginevra il segretario di stato John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov s’incontrano per discutere dei negoziati di pace siriani.