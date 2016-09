Il telefono di Louise

Una collaborazione tra l’operatore telefonico Voo e la polizia belga ha portato alla realizzazione di un webdocumentario sulla storia di Louise, una ragazza di sedici anni vittima di bullismo online. La vicenda è raccontata attraverso il cellulare di Louise, che nel settembre del 2014, dopo aver ricevuto centinaia di odiosi messaggi, ha deciso di togliersi la vita.

Secondo le statistiche della gendarmeria belga, casi come quello di Louise sono in aumento, e almeno un adolescente su dieci ha subìto violenza verbale nelle chat e nei social network. Per vergogna questi ragazzi non ne parlano quasi mai con i genitori e cercano di difendersi da soli, proprio come aveva fatto Louise.