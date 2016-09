È entrato in vigore il cessate il fuoco in Siria. La tregua è frutto di un accordo tra Stati Uniti e Russia e dovrebbe durare sette giorni in tutto il territorio siriano. Il governo di Bashar al Assad, secondo quanto riporta l’agenzia di stato Sana, approva senza riserve l’accordo. Tuttavia alcune milizie ribelli, tra cui i salafiti di Ahrar al Sham, non accettano la tregua.