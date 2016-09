Hillary Clinton colpita dalla polmonite. In seguito a un malore, la candidata democratica alle elezioni presidenziali statunitensi ha dovuto lasciare la cerimonia di commemorazione per il quindicesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, che si è svolto domenica 11 settembre a New York. Il suo medico, Lisa Bardack, ha poi spiegato che Clinton ha una polmonite, diagnosticata già venerdì.