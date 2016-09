In Austria si voterà il 4 dicembre. I partiti hanno trovato l’accordo sulla nuova data del ballottaggio per le presidenziali, previsto inizialmente per il 2 ottobre e rinviato di nuovo per problemi tecnici. La conferma è arrivata dal ministero degli interni. La sfida per la presidenza sarà tra il candidato dei verdi Alexander Van der Bellen e quello della destra nazionalista Norbert Hofer, esponente del Partito della libertà (Fpö).