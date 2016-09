In Egitto è stato liberato l’attivista Ahmed Abdallah, consulente legale della famiglia Regeni. Abdallah, responsabile dell’ong Commissione egiziana per i diritti e le libertà, è stato arrestato ad aprile durante la repressione delle proteste scatenate dalla decisione del governo di cedere due isole del mar Rosso all’Arabia Saudita. L’attivista per i diritti umani è stato rilasciato su cauzione il 10 settembre. Restano in piedi le accuse di istigazione alla violenza e di tentato colpo di stato.