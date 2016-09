La Bielorussia elegge due rappresentanti dell’opposizione in parlamento. Le elezioni legislative si sono svolte l’11 settembre. Il nuovo parlamento è composto da 108 deputati vicini al governo e, per la prima volta dal 2008, da due deputate dell’opposizione: Anna Konopatskaya, del Partito civico unito, e Yelena Anissim, della Società per la lingua bielorussa.