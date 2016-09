Manifestazione in difesa del matrimonio omosessuale a Città del Messico. La dimostrazione, organizzata domenica 11 settembre dai sostenitori dei diritti degli omosessuali, è stata una risposta a un’altra manifestazione, che si è svolta sempre nella capitale messicana il sabato precedente, indetta dal movimento cattolico Frente nacional por la familia per opporsi ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio omosessuale è consentito in diversi stati della federazione messicana e la corte suprema del paese ha stabilito che proibirlo è contrario alla costituzione.