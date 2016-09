L’agenda della settimana

Lunedì 12 settembre

Visita a Parigi del dalai lama. Il capo spirituale tibetano, 81 anni, sarà nella capitale francese per una serie di incontri, conferenze e lezioni universitarie. È la sua prima visita in Francia in cinque anni. Il viaggio durerà fino al 18 settembre.

Martedì 13 settembre

In Colombia le Farc ratificano gli accordi di pace. Nel dipartimento di Caquetá si tiene la ventesima conferenza che riunisce i leader del principale gruppo di guerriglieri del paese. Durante il vertice dovrebbe essere approvato il trattato di pace con il governo, la cui firma ufficiale è attesa per il 26 settembre a Cartagena.

A Lagos anteprima del film 93 days. La pellicola, diretta e coprodotta da Steve Gukas, racconta la storia delle persone che hanno rischiato la loro vita per evitare la diffusione del virus ebola in Nigeria.

Mercoledì 14 settembre

A Parigi tredicesima manifestazione contro la riforma del lavoro. Sono previsti cortei in circa quaranta città francesi, organizzati dai sette principali sindacati del paese, per chiedere l’abrogazione della legge approvata in via definita dal parlamento l’8 agosto.

Giovedì 15 settembre

Il partito britannico Ukip elegge il suo nuovo leader. A Bornemouth si tiene il congresso dello United Kingdom independence party, il partito nazionalista tra i principali sostenitori della Brexit. In seguito alle dimissioni di Nigel Farage, la favorita a guidare il partito è Lisa Duffy.

In Giappone comincia il Tokyo Game Show. È uno dei principali saloni internazionali dedicati ai videogiochi e si tiene ogni anno a Chiba, nella regione di Kantō. Di solito la fiera ospita soprattutto giochi giapponesi, ma è usato anche da diverse aziende straniere per presentare i suoi prodotti.

Venerdì 16 settembre

Vertice europeo a Bratislava, in Slovacchia, sul futuro dell’Unione europea. La questione della Brexit non è ufficialmente in agenda, ma secondo diverse fonti sarà comunque al centro delle discussioni. Al vertice non parteciperà la nuova premier britannica, Theresa May.

Domenica 18 settembre

Elezioni legislative in Russia. I cittadini andranno la voto per rinnovare 450 seggi della duma, la camera bassa del parlamento russo. Il partito favorito è Russia Unita, quello del presidente Vladimir Putin, che nel frattempo ha deciso di chiudere l’unico istituto di sondaggi indipendente rimasto in Russia.

Si concludono le Paralimpiadi a Rio de Janeiro. Ai giochi di Rio de Janeiro hanno partecipato più di quattromila atleti paralimpici. Non hanno potuto gareggiare i 175 atleti russi che volevano partecipare da neutrali, come ha deciso il comitato paralimpico internazionale.