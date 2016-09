Entrano in Siria i primi camion carichi di aiuti umanitari dalla Turchia. Dopo l’inizio della tregua, la sera del 12 settembre, sono arrivati i primi venti camion carichi di cose da mangiare, vestiti e giocattoli per i bambini. La strada di Castello, una delle principali vie d’accesso ad Aleppo, è presidiata dai militari russi, dispiegati per assicurarsi il rispetto del cessate il fuoco. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani l’accordo non è stato violato, ma altre fonti parlano di “attacchi sporadici” compiuti sia dalle forze governative sia dai ribelli.