È entrato in vigore il cessate il fuoco in Siria. La tregua è in vigore dalle 18 (ora italiana) del 12 settembre ed è frutto di un accordo tra Stati Uniti e Russia e dovrebbe durare sette giorni in tutto il territorio siriano, ma non è chiaro se sarà rispettata da tutte le fazioni ribelli. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani il cessate il fuoco non è stato violato, ma altre fonti parlano di “attacchi sporadici”, compiuti sia dalle forze governative sia dai ribelli.