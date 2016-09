Nel Regno Unito entra in circolazione la banconota da 5 sterline di plastica. A partire da martedì 13 settembre la Bank of England ha messo in circolazione una nuova banconota da 5 sterline realizzata in un polimero molto più resistente della carta. Al nuovo biglietto da 5 sterline con il Winston Churchill, seguiranno una banconota da dieci con l’immagine di Jane Austen, la prossima estate, e una da venti sterline su cui sarà raffigurato il pittore J.M.V. Turner, entro il 2020.