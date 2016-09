Tre siriani arrestati in Germania sospettati di far parte del gruppo Stato islamico. Dopo una serie di raid condotti nelle regioni dello Schleswig-Holstein e della Bassa Sassonia, le autorità tedesche hanno arrestato tre siriani di 17, 18 e 26 anni, sospettati di essere stati spediti nel paese dal gruppo Stato islamico per mettere in atto degli attacchi terroristici.