Arrestato a Parigi un adolescente che voleva commettere un attentato. Il ragazzo fa parte di un gruppo di persone che erano in contatto su Telegram con Rachid Kassim, un esponente del gruppo Stato islamico che organizzava dalla Siria attentati in Francia. L’adolescente, hanno dichiarato gli investigatori, “si era offerto per delle azioni terroristiche”.