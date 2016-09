Jean-Claude Juncker chiede un esercito unico per l’Unione europea. Il presidente della commissione, nel suo discorso annuale a Strasburgo, ha chiesto la costruzione di un quartier generale unico per la difesa, che agisca in collaborazione con la Nato. Juncker ha aggiunto che l’Unione europea è “in crisi esistenziale”, ma la sua sopravvivenza non è a rischio nonostante il risultato del referendum sulla Brexit.