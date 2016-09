La Bayer acquisirà il controllo della Monsanto. La multinazionale tedesca ha rilanciato per l’acqisizione del controllo dell’azienda statunitense offrendo 130 dollari ad azione, proposta accettata in linea di massima dai vertici della Monsanto che a luglio avevano rifiutato un’offerta di 125 dollari a titolo. Nel complesso si tratta di un’operazione da 66 miliardi di dollari. L’annuncio dovrebbe essere dato nel giro di poche ore, anche se potrebbe slittare per qualche dettaglio tecnico.