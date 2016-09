Dopo le minacce Pyongyang chiede aiuto alla comunità internazionale

In questa zona alla frontiera con la Cina più di centomila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case dopo il repentino aumento del livello delle acque del fiume Tumen. “Gli abitanti della zona sono in una situazione disperata”, conferma Chris Staines che, come responsabile di una delegazione della Croce rossa in Corea del Nord, ha visitato le zone colpite.

Nel frattempo gli Stati Uniti prendono sul serio le iniziative nucleari di Kim Jong-un, che in passato ha minacciato di ridurre Manhattan in cenere. Il 13 settembre due bombardieri statunitensi hanno sorvolato la Corea del Sud, alleata di Washington: una “dimostrazione di forza” per scoraggiare Pyongyang dal lanciarsi in pericolose azioni militari.

Minacce prese sul serio

Sperando di intensificare le pressioni economiche su Pyongyang, magari con l’aiuto della Cina, le autorità di Washington hanno dichiarato di essere disposte a riprendere i colloqui sul nucleare. Ma è poco probabile che Pechino voglia scontrarsi con la Corea del Nord, visto che questo paese ha un interesse strategico per la Cina.

Ricordando alla candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, e a quello repubblicano, Donald Trump, la minaccia sovietica che aleggiava sul mondo alla fine degli anni quaranta, il settimanale statunitense The New Yorker esorta alla prudenza: “I test realizzati finora dalla Corea del Nord sono modesti rispetto agli standard nucleari moderni. Ma questo non basta a rassicurarci perché Pyongyang può fare rapidi progressi”.

Mentre le autorità di Seoul sono convinte che un sesto test nucleare sia già in preparazione nella località di Punggye-ri, il quotidiano The Korea Herald chiede agli Stati Uniti di dispiegare una forza di dissuasione al largo delle coste coreane: bombardieri invisibili ai radar, portaerei e sottomarini a propulsione nucleare. Una “questione di vita o di morte” per i sudcoreani.

(Traduzione di Andrea De Ritis)