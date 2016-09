Hillary Clinton non ha gravi problemi di salute. I medici che l’hanno in cura hanno voluto puntualizzare che la candidata democratica alla Casa Bianca si sta riprendendo dalla polmonite e in generale è sana e perfettamente in grado di guidare gli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. Lo stato di salute dei due candidati alla presidenza è diventato un argomento dello scontro elettorale dopo che l’ex first lady ha accusato un malore durante le celebrazioni per il quindicesimo anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre.