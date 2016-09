La lobby dello zucchero per anni ha finanziato le ricerche che condannavano i grassi come causa delle malattie cardiache. Negli anni cinquanta e sessanta la lobby dello zucchero ha finanziato le ricerche che indicavano i grassi come la causa delle malattie cardiache, trascurando lo zucchero. Negli Stati Uniti, l’industria ha pagato per un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, che sottolineava l’importanza di mantenere sotto controllo il colesterolo e i grassi, minimizzando il ruolo del saccarosio. Nell’articolo non veniva citato il finanziamento della lobby.